Два человека находятся в больнице после отравления в гостинице в Солнечногорске

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Два человека попали в больницу после отравления в гостинице в Солнечногорске, их состояние удовлетворительное. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"На данный момент в медицинской организации, подведомственной Минздраву Московской области, находятся два человека. Проведен полный комплекс диагностических исследований. Состояние пациентов удовлетворительное. В ближайшее время будут выписаны", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе администрации городского округа Солнечногорск добавили, что Институт искусств и информационных технологий, который является филиалом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, с 31 мая по 6 июля заключил договор на предоставление своих помещений для проведения выездного мероприятия по образовательной программе благотворительному фонду Евгения Примакова. В выездной группе находились 44 подростка из Москвы в возрасте 15-16 лет.

"По состоянию на 5 июня 2021 года несколько детей обратились за медицинской помощью, почувствовали недомогание, слабое расстройство ЖКТ, выявили покраснение горла. По предварительному заключению медиков диагностирована РВИ. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Проводятся профилактические мероприятия. Ситуация находится под личным контролем главы городского округа Солнечногорск Виктора Родионова", - уточнили в пресс-службе администрации.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что 15 человек, в том числе 12 подростков, из филиала Института искусств и информационных технологий в Солнечногорске обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Прокуратура и следователи СК начали проверку по факту отравления 12 детей в гостиничном комплексе "Менделеево" в Солнечногорске.