Уголовное дело возбудили в отношении и. о. руководителя департамента мэрии Архангельска

ТАСС, 7 июня. Прокуратура Архангельска провела проверку по обращению местного предпринимателя, по результатам которой возбуждено уголовное дело в отношении и. о. руководителя департамента градостроительства администрации города Александры Юницыной. Ее подозревают в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе надзорного органа Архангельской области.

"Прокуратурой по обращению предпринимателя проведена проверка в департаменте градостроительства, по результатам которой выявлено, что исполняющей обязанности руководителя предпринимателю было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства, несмотря на то, что предпринимателем были предоставлены все необходимые документы, было решение Арбитражного суда, которое вступило в законную силу, об обязании восстановить права предпринимателя. В этой связи прокуратура направила материалы, возбуждено дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в нарушение вступившего в законную силу судебного акта")", - сказала собеседница агентства.

В результате прокурорского реагирования права предпринимателя восстановили - объект капстроительства ввели в эксплуатацию. Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет об ангаре для лесозаготовки, который построил бизнесмен. Из-за отказа администрации, ему приходилось снимать другое помещение для производства.