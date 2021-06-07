Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу генерала СК Музраева

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Как сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Андрей Грохотов, Музраеву судом еще на один месяц продлен срок ареста.

"Только что огласили постановление Московского городского суда, согласно которому нашему подзащитному продлили срок ареста до 10 июля. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры. Из материалов следует, что обвинительное заключение утверждено [замгенпрокурора] Анатолием Разинкиным 4 июня", - сказал он.

Ранее адвокат уточнил ТАСС, что если обвинительное заключение по делу генерала будет утверждено надзорным ведомством, то его материалы будут направлены в Ростовский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Дело Музраева

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30, ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, после задержания давший показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

По делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы"). Основное дело, по которому бывший волгоградский следователь проходит обвиняемым, расследовалось более 30 месяцев. Следственную группу возглавлял заместитель начальника следственного управления ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий, который ранее занимался расследованием дела в отношении высокопоставленных сотрудников СК РФ, осужденных за получение взяток от криминальных авторитетов.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, объединенное следствием дело Музраева включает такие эпизоды, как поджог дома губернатора, поджог киоска "Царь-продукт", поджог автомобиля бизнесмена в Михайловке в Волгоградской области, хищение 3 млн тонн пшеницы в колхозе "Красный партизан" на 24 млн рублей, причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену Михаилу Посламовскому в 2015 году, а также эпизод с обнаруженными в служебном кабинете генерала в ходе обыска патронами (сам он настаивает, что ему их подкинули). По результатам проведенной следствием экспертизы следы ДНК на изъятых боеприпасах не принадлежат Музраеву. В рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями Музраеву вменяется непривлечение волгоградского криминального авторитета Виталия Брудного к уголовной ответственности за покушение на убийство конкурента.