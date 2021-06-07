Генеральная прокуратура направила в суд дело бизнесмена Бойко-Великого

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 190 млн рублей у ростовского банка "Кредит Экспресс", обвиняемым по которому проходит бизнесмен Василий Бойко-Великий. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ростовского банка ООО "КБ "Кредит Экспресс" Аллы Кабановой, ее сына Константина Кабанова, акционеров банка Василия Бойко-Великого и Татьяны Макаренко, главного бухгалтера кредитной организации Марии Антоновой, начальника кредитного отдела Анастасии Новотной и старшего экономиста кредитного отдела Егора Пихтина. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела в зависимости от роли каждого обвиняются в присвоении или растрате, легализации денежных средств. Как полагает следствие, с 2013 по 2018 год обвиняемые с участием бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили в банке более 190 млн рублей. "Они оформляли подложные договоры кредитования на бывших клиентов ООО "КБ "Кредит Экспресс", а также на сотрудников подконтрольных юридических лиц", - пояснили в Генпрокуратуре.

Кабанова, ее сын, Бойко-Великий и Макаренко получали деньги и распределяли их среди соучастников. Они также оформляли поддельные кассовые ордера и другие документы, на основании которых снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада. Часть похищенных денег была легализована. Уголовные дела в отношении Чуевой и Ципиновой были направлены в суд ранее в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.

Основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Бойко-Великий был арестован вместе с другими фигурантами дела 20 июня 2019 года. В апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Антонова, Пихтин, Ципинова и Новотная также находятся под домашним арестом. В мае этого года Мосгорсуд смягчил меру пресечения и Бойко-Великому, переведя его из СИЗО под домашний арест.