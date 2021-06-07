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Мосгорсуд продлил арест экс-схимонаху Сергию

Он останется под стражей до конца августа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до конца августа арест бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову), который обвиняется по трем статьям УК РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"7 июня Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Романова Н. В. до 29 августа", - сказал представитель суда.

Романов обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Схимонах Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

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