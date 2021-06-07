В Москве задержали подозреваемого в хищении иконы XV века

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении иконы "Похвала Богоматери" XV века. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что жительница Москвы решила продать принадлежавшую ей икону "Похвала Богоматери", написанную неизвестным иконописцем во второй половине XV века. Помочь ей в этом она попросила своего давнего знакомого. Спустя некоторое время мужчина нашел потенциального покупателя, который представился продавцом антиквариата. Он забрал икону на реализацию и сообщил, что продаст ее своим клиентам за $350 тыс.

"При следующей встрече злоумышленник передал задаток в размере $10 тыс. и заявил, что нашел покупателя, которому уже отдал предмет живописи. Произвести полный расчет он обязался через пару дней, однако свое обещание не выполнил. Как позже выяснили полицейские, подозреваемый продал предмет искусства за $80 тыс. ничего не подозревающему коллекционеру. Тот впоследствии добровольно передал ценность правоохранительным органам. Денежными средствами в размере $70 тыс. недобросовестный продавец антиквариата распорядился по своему усмотрению", - сказала Волк.

Она отметила, что мужчина подозревается в хищении мошенническим путем картины русского художника Константина Сомова. Так, через третьих лиц он получил указанное полотно на руки, затем подменил оригинал качественной копей и вернул владельцу, сообщив, что продать ее не удалось. Обнаружив подмену, владелец обратился в полицию.

"По данным фактам следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"). Результаты искусствоведческой судебной экспертизы показали, что похищенная икона представляет особую художественную, историческую, научную и культурную ценность. В связи с этим принято решение о переквалификации действий подозреваемого на статью 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовных дел продолжается", - сказала Волк.