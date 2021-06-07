Уголовное дело возбуждено после драки на футбольном матче в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после драки во время футбольного матча в городе Артеме в Приморье в отношении 18-летнего жителя Владивостока, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Драка между болельщиками произошла в конце мая на стадионе "Энергия". Матч между футбольными командами "Энергия-Димир" и краевой спортивной школой олимпийского резерва с правоохранительными органами и администрацией Артемовского городского округа организаторы не согласовали. Трое мужчин получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В отдел полиции были доставлены активные участники конфликта - жители Владивостока в возрасте 23, 19, 18 и 16 лет.

"В отношении приморца, причинившего телесные повреждения болельщикам футбольного клуба, возбуждено уголовное дело", - приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Кроме того, изучив видеозаписи с места происшествия, полицейские обратили внимание на мужчину, который зажигает дымовые шашки и бросает их на футбольное поле. 39-летний житель Владивостока был задержан и доставлен в отдел полиции города Артема, в отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").

Ранее сотрудники полиции привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.32 КоАП РФ ("Нарушение организатором спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при официальных спортивных соревнованиях, повлекшее причинение вреда здоровью человека") директора и тренера спортивной школы, организовавших футбольный матч. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей.