Суд объявил в розыск сотрудника МВД Чечни, избившего до смерти карельского спецназовца

ТАСС, 7 июня. Городской суд Нальчика объявил в розыск сотрудника МВД Чечни Хизира Зубайраева, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности сотруднику спецназа МВД Карелии Александру Флегонтову в нальчикском общежитии полиции. Об этом ТАСС рассказал адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы семьи погибшего.

"С сентября 2020 года Зубайраев 12 раз не явился на заседание Нальчикского горсуда Кабардино-Балкарии по делу о причинении смерти по неосторожности. Из-за этого уже семь месяцев процесс не может продолжаться, при этом проверить уважительность причин неявки полицейского потерпевшая сторона не может. Судья решил объявить Зубайраева в розыск как скрывшегося от правосудия", - рассказал адвокат.

По данным следствия, в октябре 2019 года в общежитии Северо-Кавказского института повышения квалификации в Нальчике между взрывотехником ППС старшим сержантом полиции Хизиром Зубайраевым и старшим оперуполномоченным отряда специального назначения "Гром" МВД Карелии Александром Флегонтовым возник словесный конфликт. После этого Зубайраев нанес Флегонтову два удара по лицу. В результате 34-летний спецназовец потерял равновесие, упал на спину с высоты лестничного пролета и умер на месте. У погибшего остались двое несовершеннолетних детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Зубайраеву, который находился под подпиской о невыезде, грозит до двух лет лишения свободы. Полицейский полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Но родственники погибшего отказались от такого варианта. По словам их адвоката, они не поверили раскаянию Зубайраева.