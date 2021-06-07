В ДТП в Тверской области погиб настоятель Никольской церкви

ТАСС, 7 июня. Настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, который также являлся руководителем Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии, протоиерей Сергий Дроба погиб в аварии, которая произошла в понедельник на трассе в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

"7 июня на дороге между Кашином и Калязином в автокатастрофе погиб настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери, руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви протоиерей Сергий Дроба. Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - говорится в сообщении на сайте епархии.

В пресс-службе отметили, что священник был отцом 11 детей.

"Тверская епархия окажет содействие в организации похорон, а также в дальнейшем будет оказывать помощь семье в воспитании оставшихся без отца детей", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла около 09:10 мск на 16 км трассы Калязин - Горицы - Кушалино. Священник находился за рулем легкового автомобиля "Рено Логан", по предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем машина съехала в кювет и опрокинулась. "На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.