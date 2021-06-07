Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Семь автомобилей, включая такси, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"В 13:47 на Кутузовском проспекте в районе дома 18 по направлению движения в область произошло столкновение семи транспортных средств, включая автомобиль такси", - сказали в ведомстве.

Как сообщил источник в экстренных службах, причиной могло послужить резкое торможение одного из автомобилей.

"Одна из причин ДТП на Кутузовском проспекте, которая рассматривается в настоящее время - это резкое торможение одного из автомобилей и несоблюдение дистанции от впереди идущего транспортного средства", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, из-за аварии образовалась пробка от Новоарбатского моста до места ДТП.

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, в ДТП пострадал один человек.

"В результате ДТП пострадал один человек, погибших нет", - говорится в публикации.