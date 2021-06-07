В Москве задержали мужчину, который избил своего знакомого и выбросил его из машины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который избил своего знакомого и выкинул его из машины в центре Москвы, в результате чего пострадавший умер. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 6 июня на Комсомольской площади из автомобиля выбросили мужчину со следами побоев. Он умер в машине скорой помощи. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый установлен, им оказался уроженец Брянской области 1972 года рождения. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - сказала Иванова.

Следствие установило, что мужчины поссорились на стройке, после чего один из них толкнул другого. Мужчина упал и ударился о лестницу. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.