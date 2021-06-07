В Орловском юридическом институте МВД найдено тело убитого курсанта

ТАСС, 7 июня. Тело курсанта найдено в здании юридического института МВД в Орле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В здании Орловского юридического института МВД найден курсант второго курса без признаков жизни. По предварительной информации, молодого человека зарезали, так как на его теле обнаружены ножевые ранения", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего и подозреваемого в преступлении.

Официальным комментарием правоохранительных органов и представителей вуза ТАСС пока не располагает.