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В Орловском юридическом институте МВД найдено тело убитого курсанта

По предварительной информации, молодого человека зарезали
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

ТАСС, 7 июня. Тело курсанта найдено в здании юридического института МВД в Орле. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В здании Орловского юридического института МВД найден курсант второго курса без признаков жизни. По предварительной информации, молодого человека зарезали, так как на его теле обнаружены ножевые ранения", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего и подозреваемого в преступлении.

Официальным комментарием правоохранительных органов и представителей вуза ТАСС пока не располагает.

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