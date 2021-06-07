СК возобновил следствие по уголовному делу обвиняемых в коррупции генералов МВД

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возобновил следствие в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело высокопоставленных офицеров МВД вернулось из Генпрокуратуры в Следственный комитет, который уже возобновил следствие", - сказал собеседник агентства.

Защита обвиняемых не опровергла ТАСС факт возврата дела на доследование, но от комментариев отказалась.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров и направила материалы на доследование в Следственный комитет РФ, который обжаловал возврат дела. Уголовное дело в их отношении было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия"), а 3 апреля Басманный суд Москвы их арестовал. Они были уволены из МВД, вину не признают.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы.