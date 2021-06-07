СК проводит обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге из-за сбитого человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Следователи СК в понедельник проводят обыски и изъятие документов в сервисном центре компании по краткосрочной аренде электросамокатов (кикшеринг) в Санкт-Петербурге по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после того, как на Невском проспекте в мае сбили человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия", - говорится в сообщении на сайте СК.

На прошлой неделе СК также сообщал об обысках в офисах кикшеринговых фирм в Петербурге. Название компании, в которой проводится обыск в понедельник, в ведомстве не уточнили.

В середине мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Петербурге разобраться с инцидентом на Невском проспекте, где несколько человек на электросамокатах сбили мужчину, а затем подрались с ним, в результате чего он попал в больницу. Позже СК возбудил уголовное дело о хулиганстве и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По делу о хулиганстве следователи задержали двоих фигурантов дела, суд заключил их в СИЗО. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что согласно поступившим в суд материалам, задержанные взяли в аренду самокаты через "платформу микромобильности "Whoosh". Комментарием сервиса ТАСС не располагает.

Также СК возбудил еще несколько уголовных дел о причинении вреда здоровью по неосторожности после аналогичных инцидентов в Петербурге, где на электросамокатах сбили детей. По одному из дел в качестве фигуранта задержали мужчину, который находился в федеральном розыске по делу о торговле наркотиками.