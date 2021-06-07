Подозреваемой в убийстве курсанта МВД в Орле оказалась его сокурсница

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемую в убийстве курсанта второго курса Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим. Предварительно установлено, что накануне в ходе конфликта на почве личных отношений подозреваемая нанесла телесные повреждения пострадавшему, от которых он скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту следственными органами принято процессуальное решение. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Слушатель будет отчислена из учебного заведения, ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в здании Орловского юридического института МВД найдено тело курсанта второго курса с ножевыми ранениями.