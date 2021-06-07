В Кузбассе возбудили дело об уклонении от уплаты налогов при сбыте угля

КЕМЕРОВО, 7 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 47,5 млн рублей частной фирмой в Кузбассе, аффилированной с угольным холдингом "Топпром", руководство и топ-менеджеры которого являются фигурантами нескольких уголовных дел. Следствием установлено, что компания фиктивно продавала уголь по заниженным ценам для снижения налоговых платежей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"ООО "Статум" была создана владельцем холдинга "Топпром" Николаем Королевым. Фирма закупала уголь, обогащала его на фабриках "Топпрома", а потом продавала подконтрольным организациям через фиктивный документооборот по заниженным ценам, что позволило скрыть реальный доход и привело к уменьшению суммы исчисленного налога на прибыль в размере более 47,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

По такой схеме частная фирма работала с 2016 по 2018 год. В результате, как полагает следствие, государству от недополученных налогов причинен ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"). Источник отметил, что точная сумма неуплаченных налогов может быть увеличена после экспертизы, ее проведение назначено в рамках уголовного расследования.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входят шахта "Юбилейная" и обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". В настоящий момент известно уже пяти уголовных делах, обвиняемыми по которым проходят топ-менеджеры и собственник угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе.

В середине апреля прошлого года ТАСС сообщал об аресте гендиректора угольного холдинга "Топпром" Владимира Честнейшина, его обвиняют в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в $5 тыс. закупать уголь по завышенной цене.

Кроме того, в июле прошлого года по уголовному делу об уклонении "Топпрома" от уплаты налогов на 89 млн рублей было предъявлено обвинение собственнику компании Королеву. Позднее он также признался в даче взятки за получение квот на экспорт угля, что легло в основу еще одного уголовного дела. Также Королев и директор обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха являются фигурантами возбужденного весной 2021 года уголовного дела о преднамеренном банкротстве предприятия, чтобы через признание юридического лица финансово несостоятельным уклониться от уплаты крупного штрафа за загрязнение почвы.