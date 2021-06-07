Суд в Петербурге назначил пять лет колонии концертному менеджеру Зингеру за мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 700 тыс. рублей концертного менеджера Александра Зингера за мошенничество с организацией выступления артистов, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Зингера признали виновным по статье о мошенничестве (159 УК РФ). Вину по ней он не признал. Также его обвиняли по статье о хулиганстве (213 УК РФ), однако дело в этой части было прекращено за примирением сторон.

О задержании Зингера в Петербурге полицией сообщалось летом 2020 года. После этого суд заключил его под домашний арест. Зингер, согласно материалам дела, ввел в заблуждение своего знакомого и предложил ему инвестировать более 42 млн рублей в концертное агентство Z-concert, однако деньги затем присвоил.

Зингера также обвиняли в том, что он за 3,3 млн рублей обещал предоставить места на концерте группы "Ленинград", однако не выполнил договор. Кроме того, следователи считали, что он обманул частную фирму с организацией концерта Юрия Антонова, а также обещал еще одному потерпевшему организовать за 12,5 млн рублей выступления Мота, Zivert, Александра Реввы, Насти Ивлеевой, Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова. Также Зингеру вменяли мошенничество на 350 тыс. рублей, за которые он обещал потерпевшему выступление Сосо Павлиашвили.