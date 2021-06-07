В Москве оправдали сына экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей большинством голосов оправдала сына экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, который был арестован по обвинению в убийстве студентки из МГИМО весной 2018 года. Как уточнил ТАСС его адвокат Шамиль Яндарбаев, Меджидов освобожден в зале Никулинского суда Москвы, где слушается уголовное дело.

"Только что в Никулинском суде коллегией присяжных заседателей был оправдан наш подзащитный Муртузали Меджидов в соотношении голосов 5 к 1. Его освободили в зале суда", - сказал защитник.

По словам другого адвоката оправданного Магомеда Эсендирова, следующее заседание, на котором будут обсуждаться последствия вердикта присяжных, запланировано на 8 июня, в 10:00.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

Муртузали Меджидова, который является сыном экс-главы правительства республики Дагестан и бывшим молодым человеком студентки, задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.