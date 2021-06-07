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Фельдшера в Карелии приговорили к 1,5 года лишения свободы условно за отказ ехать на вызов

Медика также лишили права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июня. /ТАСС/. Медвежьегорский районный суд Карелии вынес обвинительный приговор в отношении бывшего фельдшера местной центральной районной больницы за отказ выехать к пациентке, жаловавшейся на острую боль в груди. Медика приговорили к 1,5 года лишения свободы условно и лишению права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, сообщили в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Карелии.

"Учитывая полное признание вины и раскаяние подсудимой, Медвежьегорским районным судом вынесен обвинительный приговор фельдшеру и назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок двух лет", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 124 УК РФ - неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, если оно повлекло по неосторожности смерть больного. В ночь на 6 января 2020 года, по информации Минздрава Карелии, в Великогубскую врачебную амбулаторию поступили вызовы от местной жительницы, которая жаловалась на острую боль в груди. Фельдшер отказалась выехать к пациентке и ограничилась рекомендациями по телефону, посоветовав сделать повторный звонок утром.

Как установило следствие, всего скорую пытались вызвать шесть раз за ночь. Врачи приехали к пациентке только утром, когда сменилась дежурная, но женщина уже умерла. По информации республиканского минздрава, фельдшер, не принявшая вызов, была уволена.

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