Суд сократил до 4,5 года колонии срок бывшему вице-спикеру Заксобрания Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Ульяновский областной суд в понедельник изменил наказание бывшему вице-спикеру Заксобрания Ульяновской области Игорю Тихонову, осужденному в январе по делу о хищениях при закупках медицинского кислорода. Судебная коллегия назначила ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ленинский районный суд 21 января назначил Тихонову пять лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Он также был лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

"Приговор Ленинского районного суда города Ульяновска от 21 января 2021 года в отношении Тихонова Игоря Викторовича <...> изменить. В резолютивной части приговора уточнить. Осужденному Тихонову по ч. 4. ст. 159 УК РФ по эпизоду поставок кислорода по аукциону от 15 января 2018 года, медицинских изделий и дезинфицирующих средств назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 900 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года 6 месяцев", - сказал судья.