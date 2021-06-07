На севере Карелии сгорела церковь-декорация, построенная для фильма "Остров"

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июня. /ТАСС/. Церковь-декорация, построенная для съемок фильма на берегу залива Белого мора в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии, сгорела в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по республике.

"В 17:39 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении в поселке Рабочеостровск, погибших и пострадавших нет. Строение сгорело полностью. Причины и обстоятельства случившегося выясняются", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о строении, в котором шли съемки известной кинокартины.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич, сгоревшее здание - бывшая соляная изба, которая специально для фильма была перестроена под церковь, в последнее время строение никем не использовалось и пустовало.

Фильм "Остров" (2006 год) режиссера Павла Лунгина снимался на полуострове в поселке Рабочеостровск в Карелии. Главные роли в картине исполняют Петр Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Виктория Исакова и другие. В 2007 году фильм удостоен наград "Золотой орел" и "Ника", в том числе за лучший фильм.