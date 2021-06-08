Под Кировом остановили распространение огня на мусорном полигоне

КИРОВ, 8 июня. /ТАСС/. Распространение огня остановили на полигоне твердых бытовых отходов в Лубягине под Кировом, сообщается в официальной группе в сети "ВКонтакте" правительства Кировской области.

"Распространение огня остановлено. Шесть пожарных расчетов ведут проливку полигона. Также ведется отсыпка грунтом тела полигона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты лаборатории Роспотребнадзора проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе в ближайших населенных пунктах (Лубягино, Татары, Исуповская).

Возгорание на полигоне зафиксировано в 17:40, на полигоне работает пожарная техника регионального оператора по обращению с отходами АО "Куприт".