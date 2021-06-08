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Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после наезда машины на семью мусульман

В провинции Онтарио в результате наезда автомобиля погибли четверо из пяти членов семьи мусульман в возрасте от 15 до 74 лет
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо AP Photo/Frank Augstein
Описание
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo/Frank Augstein

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после новостей о том, что автомобиль, возможно, намеренно сбил мусульманскую семью в городе Лондон (провинция Онтарио).

"Исламофобии нет места ни в одном из наших сообществ. Эту подлую и коварную ненависть необходимо остановить", - написал глава правительства в Twitter в понедельник. Он также заявил, что "пришел в ужас" от этой новости, а также выразил солидарность всем канадским мусульманам.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Лондоне в результате наезда автомобиля погибли четверо из пяти членов семьи мусульман в возрасте от 15 до 74 лет. Полиция задержала водителя машины - 20-летнего местного жителя Натаниэля Вельтмана, который подозревается в преднамеренном наезде. Ему предъявлены обвинения в четырех убийствах и одной попытке убийства. Канадцу могут инкриминировать терроризм, если будет доказано, что он действовал по причине ненависти к конкретной социальной группе.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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