В России за сутки ликвидировали 65 лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты за прошедшие сутки ликвидировали в регионах РФ 65 лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га. Ведутся работы по ликвидации возгораний на площади более 29 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07 июня 2021 года в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 4 677 га. На 00:00 мск 08 июня 2021 года на территории Российской Федерации действовало 82 лесных пожара на площади 29 411 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае, где действуют шесть пожаров на площади 12,6 тыс. га. Наибольшее число возгораний (31) на площади более 9 тыс. га действует в Якутии. В Тюменской области специалисты тушат 18 пожаров на площади 1,3 тыс. га, в Иркутской области - семь пожаров на площади 5,4 тыс. га. Кроме того, пожары зафиксированы в Забайкалье, Мурманской, Амурской, Свердловской областях, Хабаровском крае, республиках Коми и Башкортостан, Кировской, Архангельской областях, а также в Карелии.

На тушении задействованы почти 4 тыс. человек, 589 единиц техники, 20 воздушных судов, еще 73 воздушных судна следят за обстановкой.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС действует в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 47 субъектах РФ.