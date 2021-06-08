В России дети за рулем в 2021 году стали участниками почти 50 ДТП

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Дети за рулем транспортных средств в России с начала текущего года стали участниками почти 50 ДТП, при этом порядка 70% из них произошло по вине юных водителей. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего в России с начала 2021 года произошло 49 ДТП с детьми-водителями в возрасте до 16 лет, из них 34 случились по неосторожности несовершеннолетних. В таких автоавариях погибли шесть человек, пострадали 43. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с детьми за рулем сократилось на 36%, а вот количество жертв выросло в три раза. Число пострадавших в автоавариях с детьми-водителями за четыре месяца текущего года стало меньше на 40%, чем в 2020 году.

Замглавы ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин в середине мая сообщил, что с начала года на дорогах России погибли более 150 детей, в том числе дети-пассажиры, дети-пешеходы и дети-водители. Такая ситуация, по его словам, является неприемлемой для страны.

Резонансным в России стало ДТП в Новочеркасске Ростовской области 18 апреля. Всего в машине, за рулем которой находился подросток, ехали шестеро несовершеннолетних, пятеро из них после столкновения погибли на месте, еще один был госпитализирован, но позднее умер в больнице, так и не выйдя из комы. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, его материалы переданы в СК РФ. Ход расследования председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль.