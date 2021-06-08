Медики сняли с ИВЛ одну из девочек, пострадавших при инциденте с батутом в Барнауле

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Медики отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) одну из девочек, пострадавших при опрокидывании батута в Барнауле. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Инцидент произошел 30 мая. В результате происшествия пострадали две девочки, они были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Одну из них медикам пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

"Девочки, пострадавшие в результате происшествия у ТЦ "Район", по-прежнему находятся в больницах Барнаула. Одна из них прооперирована, находится в больнице скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести. Она снята с ИВЛ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что вторая девочка находится в стабильно тяжелом состоянии, ее перевели в психоневрологическое отделение краевого клинического центра охраны материнства и детства.

По факту опрокидывания батута в регионе расследуют два уголовных дела - по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и по ст. 293 УК РФ ("Халатность") - в отношении контролирующих органов, ответственных за приемку батута в соответствии с требованиями безопасности. В рамках первого уголовного дела предпринимателю, которая оказывала услуги, предъявлено обвинение, она взята под домашний арест. Ее сын, который являлся владельцем батута, допрошен следователями.