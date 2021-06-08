{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбуржье ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Она ушла из дома утром 5 июня

ОРЕНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Следователи устанавливают местонахождение 15-летней девушки, ушедшей из дома в селе Островное Саракташского района Оренбургской области. Подростка могут сопровождать двое молодых людей, говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по региону.

"Следственным органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливается местонахождение несовершеннолетней 28.05.2006 года рождения", - сказано в сообщении. Там уточненяется, что девочка выехала рано утром 5 июня из села Островное в Оренбург вместе с двумя молодыми людьми 1995 и 2003 годов рождения.

Следственное управление просит жителей Оренбургской области помочь в поисках.

Теги
РоссияОренбургская область
Уровень воды в реке Пенжине на Камчатке за сутки поднялся на 17 см
В окрестностях села Слаутного подтопило соцобъекты
Читать полностью