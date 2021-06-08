Из торгового центра на Алтае эвакуированы 120 человек из-за запаха газа

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 100 человек эвакуированы из здания торгового центра "Горный" в Горно-Алтайске из-за запаха газа, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

"В 12:11 (08:11 мск) поступило сообщение о запахе газа в торговом центре "Горный". Оперативно из здания эвакуировано 120 человек. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения Горно-Алтайска. Работает газовая служба", - говорится в сообщении.

В настоящее время угрозы для жителей нет. Специалисты устанавливают причину появления запаха газа.