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Из торгового центра на Алтае эвакуированы 120 человек из-за запаха газа

В настоящее время угрозы для жителей нет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 100 человек эвакуированы из здания торгового центра "Горный" в Горно-Алтайске из-за запаха газа, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай.

"В 12:11 (08:11 мск) поступило сообщение о запахе газа в торговом центре "Горный". Оперативно из здания эвакуировано 120 человек. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения Горно-Алтайска. Работает газовая служба", - говорится в сообщении.

В настоящее время угрозы для жителей нет. Специалисты устанавливают причину появления запаха газа.

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