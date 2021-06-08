Суд в Новороссийске на 2 месяца арестовал экс-судью из Сочи по делу о покушении на взятку

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новороссийска арестовал бывшего судью Хостинского районного суда Сочи, адвоката Дмитрия Новикова, на один месяц и 28 суток по подозрению в покушение на взятку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

"Рассмотрев материалы дела, суд принял во внимание доводы следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый, используя свои связи, может предпринять попытки оказать воздействие на ход расследования уголовного дела. Суд принял решение об удовлетворении ходатайства, избрав в отношении адвоката Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток до 3 августа 2021 года включительно", - сообщил собеседник агентства.

Следствие считает, что адвокат и его помощник обещали оказать содействие мужчине, на которого было заведено уголовное дело. Они обещали решить вопрос о переквалификации дела и договориться о наказании, не связанным с лишением свободы. За это они просили 4 млн рублей, часть из которых предназначалась в качестве взятки.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от фигурантов обстоятельствам, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе.