В аэропорту Хабаровска совершил вынужденную посадку грузовой самолет, летевший в Китай

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Грузовой самолет, следующий рейсом из Южно-Сахалинска в Циндао (КНР), совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В 09:36 по местному времени (02:36 мск) в аэропорту Хабаровска по техническим причинам совершил аварийную посадку грузовой самолет, летевший по маршруту Южно-Сахалинск - Циндао (КНР)", - сообщили в аэропорту.

Уточняется, что в самолете находилось пять членов экипажа, обошлось без пострадавших. На борту самолета груза не было.

"Авиакомпанией привлечены технические специалисты, которые выясняют причины неисправности", - добавили в пресс-службе аэропорта.