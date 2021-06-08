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В аэропорту Хабаровска совершил вынужденную посадку грузовой самолет, летевший в Китай

Никто не пострадал

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Грузовой самолет, следующий рейсом из Южно-Сахалинска в Циндао (КНР), совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска во вторник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"В 09:36 по местному времени (02:36 мск) в аэропорту Хабаровска по техническим причинам совершил аварийную посадку грузовой самолет, летевший по маршруту Южно-Сахалинск - Циндао (КНР)", - сообщили в аэропорту.

Уточняется, что в самолете находилось пять членов экипажа, обошлось без пострадавших. На борту самолета груза не было.

"Авиакомпанией привлечены технические специалисты, которые выясняют причины неисправности", - добавили в пресс-службе аэропорта.

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