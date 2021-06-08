СМИ: на востоке Индии от ударов молний погибли 27 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 27 жителей индийского восточного штата Западная Бенгалия погибли за последние 24 часа от ударов молний. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India.

Жертвами стали жители шести округов штата, среди погибших три женщины.

По информации местных властей, причина случившегося заключается в том, что люди в грозу продолжают работать в поле, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности. Правительство Западной Бенгалии выразило соболезнования семьям погибших и призвало жителей штата соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.