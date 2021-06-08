В ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Иванове пострадали восемь человек

ТАСС, 8 июня. Два пассажирских автобуса и автомобиль "Нива" столкнулись в Иванове, пострадали восемь человек, четверо из них госпитализированы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"На перекрестке проспекта Шереметевский и улицы 8 марта водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение со стоявшим на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь ПАЗ, тронувшись с места, врезался в "Ниву", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, травмы получили восемь пассажиров автобусов, четверо из которых госпитализированы. Остальным помощь оказана на месте.