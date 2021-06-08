Открытое горение ликвидировали на мусорном полигоне в Лубягино под Кировом

КИРОВ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты во вторник ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Лубягино под Кировом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы правительства Кировской области.

"Открытое горение на полигоне в Лубягино ликвидировано. Сейчас все силы направлены на отсыпку мест задымления грунтом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, горение произошло на утрамбованном слое отходов, причину установят эксперты.

"Специалисты Роспотребнадзора и Государственного надзора выполнили замеры качества воздуха в районе населенных пунктов Татары, Кузнецы, Исуповская и Вахренки. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - уточняется в сообщении. Контроль за качеством воздуха продолжается.

Возгорание на полигоне было зафиксировано в 17:40 в понедельник, распространение огня было остановлено в ночь с понедельника на вторник. На полигоне работает пожарная техника регионального оператора по обращению с отходами АО "Куприт".