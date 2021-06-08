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В Забайкалье ликвидировали крупный лесной пожар

Возгорание произошло неподалеку от поселка Молоковка

ТАСС, 8 июня. Лесной пожар вблизи поселка Молоковка в Забайкалье, ликвидировали на площади почти 400 га, сообщила во вторник пресс-служба краевого министерства природных ресурсов.

"Рядом с курортом Молоковка Читинского района ликвидирован пожар на территории около 400 гектаров. Его тушили 67 человек из лесопожарных формирований Забайкальского края", - сообщила пресс-служба.

По данным региональной диспетчерской службы, специалисты использовали три автоцистерны и 12 пожарных машин.

Возгорание было локализовано 7 июня. Из-за пожара днем 6 июня "Оборонэнерго" в целях безопасности обесточило поселок. Позже электроснабжение в населенном пункте было восстановлено.

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