В Забайкалье ликвидировали крупный лесной пожар

ТАСС, 8 июня. Лесной пожар вблизи поселка Молоковка в Забайкалье, ликвидировали на площади почти 400 га, сообщила во вторник пресс-служба краевого министерства природных ресурсов.

"Рядом с курортом Молоковка Читинского района ликвидирован пожар на территории около 400 гектаров. Его тушили 67 человек из лесопожарных формирований Забайкальского края", - сообщила пресс-служба.

По данным региональной диспетчерской службы, специалисты использовали три автоцистерны и 12 пожарных машин.

Возгорание было локализовано 7 июня. Из-за пожара днем 6 июня "Оборонэнерго" в целях безопасности обесточило поселок. Позже электроснабжение в населенном пункте было восстановлено.