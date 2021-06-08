В Татарстане возбудили уголовное дело после пожара в усадьбе XIX века

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Татарстане после пожара в усадьбе купцов Стахеевых XIX века. Об этом журналистам во вторник сообщили в прокуратуре Татарстана.

"По требованию ведомства в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в прокуратуре.

Ход восстановительных работ в усадьбе, а также расследование уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре региона.

Каменный особняк загорелся в Нижнекамске 1 июня. В результате пожара повреждены кровля и потолок на площади 250 кв. м. Как сообщили в надзорном ведомстве, они уже обращали внимание местных властей на необходимость обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия. В конце мая в адрес руководителя исполкома было внесено представление об устранении нарушений.

Особняк в Нижнекамске был построен в 1890 году купцом Стахеевым. После октябрьского переворота в доме располагался сначала детский сад, школа продленного дня, отделение милиции. Сейчас здание является объектом культурного наследия республиканского значения и внесено в Государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры.