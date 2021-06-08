Дело о халатности возбудили после проверки жилищных условий семьи в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности органов системы профилактики после проверки сообщений СМИ об антисанитарных условиях проживания в Тогучинском районе матери с шестью несовершеннолетними детьми и 19-летним сыном-инвалидом. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по результатам проведения доследственной проверки, организованной по сообщению средств массовой информации о проживании в Тогучинском районе матери с шестью несовершеннолетними детьми и 19-летним сыном инвалидом в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения по Тогучинскому району и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Тогучинскому району. Установлено, что семья с 2019 года состоит на учете в органах системы профилактики и полиции Тогучинского района и отнесена к категории, находящихся в социально-опасном положении. Мать, по версии следствия, употребляла алкоголь и оставляла детей без присмотра, ее неоднократно привлекали к административной ответственности, однако контролирующие органы не обращали должного внимания на ситуацию и положение семьи, а также не приняли мер к оказанию женщине помощи и социальной поддержки.

Весной 2021 года женщина, которая воспитывает детей одна, пыталась изменить условия проживания детей и получить поддержку родственников на территории соседнего региона, однако из-за отсутствия средств не смогла организовать быт многодетной семьи и вернулась в деревню Долгово в свое жилье, которое не является пригодным для проживания. Сейчас дети помещены для обследования, реабилитации и оказания необходимой помощи в социальные учреждения Новосибирской области.