Суд оправдал сына экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес оправдательный приговор сыну экс-главы правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова Муртузали Меджидову, который был арестован по обвинению в убийстве студентки из МГИМО весной 2018 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, за Меджидовым остается право на реабилитацию.

"Меджидов признан невиновным. Присяжные заседатели дали отрицательный ответ на основной вопрос, признав недоказанность вины подсудимого в инкриминируемом преступлении органами предварительного расследования", - говорится в решении суда.

Накануне коллегия присяжных заседателей большинством голосов (5 к 1) вынесла вердикт, согласно которому Меджидов признан невиновным. Его адвокат Шамиль Яндарбаев уточнил ТАСС, что его подзащитный был освобожден в зале Никулинского суда, где слушалось уголовное дело.

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице. По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на четвертом этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Доведение до самоубийства".

Муртузали Меджидова, который является сыном экс-главы правительства республики Дагестан и бывшим молодым человеком студентки, задержали и арестовали спустя два года после смерти девушки. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.