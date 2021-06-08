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Движение на МКАД около микрорайона 1 мая затруднено из-за столкновения двух грузовиков

По предварительной информации, есть пострадавший

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пробка образовалась на внешней стороне МКАД во вторник из-за столкновения двух грузовиков. По предварительной информации, в ДТП есть пострадавший, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 105-го км МКАД (в районе Щелковского шоссе) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавший. На месте работают оперативные службы города. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

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