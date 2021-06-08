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В Миассе загорелся цех по производству запчастей

Пострадавших в результате возгорания нет, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат огонь в цехе по производству запасных частей в городе Миассе Челябинской области. Возгорание произошло на площади 700 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В Миассе в переулке Элеваторный горит здание цеха по производству запасных частей. Идет горение кровли и внутри здания. Площадь возгорания 700 кв. м.", - сказали в пресс-службе.

На объекте работают шесть автоцистерн и одна автолестница.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что пострадавших в результате возгорания нет.

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