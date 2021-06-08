Суд оштрафовал на 150 тыс. рублей поликлинику в Новочеркасске после смерти пациентки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Суд в городе Новочеркасск Ростовской области оштрафовал местную поликлинику на 150 тыс. рублей после смерти пациентки, которой была оказана некачественная медицинская помощь. Об этом во вторник сообщается на сайте Росздравнадзора.

Отмечается, что в территориальный орган ведомства обратился родственник умершей. Он сообщил, что женщина с диагнозом ОРВИ обратилась в городскую поликлинику Новочеркасска. Однако назначенная врачами терапия не помогала, состояние пациентки быстро ухудшалось. За помощью женщина обратилась в другое лечебное учреждение, где через несколько дней умерла.

Росздравнадзор в ходе проверки установил, что врачи поликлиники не провели своевременное квалифицированное обследование и лечение женщины, а также не организовали ее госпитализацию в стационар учреждения, оказывающий помощь пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Материалы проверки были переданы в суд.

"Новочеркасский городской суд привлек МБУЗ "Городская поликлиника" города Новочеркасска к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ и назначил штраф в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.