Защита россиянина Дудникова обжалует в Минском горсуде решение о его задержании

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Защита гражданина России Егора Дудникова обжалует в Минском городском суде его задержание в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС во вторник адвокат Антон Гашинский.

"Сегодня состоялся суд по жалобе (в районном суде Минска). Было отказано в ее удовлетворении. Планируем обжаловать далее в Минском горсуде, будем также подавать жалобу на меру пресечения и обжаловать обвинение", - отметил адвокат.

Дудников был задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире прошел обыск. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии "Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок", по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.