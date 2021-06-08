В Ростовской области изъяли 81 единицу оружия из трех подпольных мастерских

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ростовские полицейские пресекли работу трех подпольных оружейных мастерских, в которых найдена 81 единица огнестрельного оружия, гранаты и 7,5 тыс. патронов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"На территории Ростовской области выявлены три мастерские, где, предположительно, изготавливалось огнестрельное оружие. Изъяты предметы, конструктивно схожие с 24 автоматами различных модификаций, 16 ружьями, 39 пистолетами, двумя обрезами и тремя гранатами. Также обнаружено более трех килограммов пороха, около 7,5 тыс. патронов различного калибра и свыше 100 основных и составных частей оружия", - сказала Волк.

Судя по фото, предоставленному полицией, один из изъятых автоматов - немецкая штурмовая винтовка Stg-44 времен Великой Отечественной войны, еще одна - американский карабин М-4.

Полицейские вышли на мастерские в ходе проверочной закупки в Ростове-на-Дону, где у двоих жителей Батайска приобрели два пистолета и 50 патронов.

Продавцы задержаны, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Все изъятое отправлено на экспертизу.