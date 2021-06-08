В Дагестане при взрыве гранаты пострадал один человек

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Житель дагестанского Хасавюрта подозревается в покушении на убийство двух человек. Подозреваемый во время ссоры бросил в сторону людей гранату, в результате один человек получил травмы, сообщила пресс-служба республиканского управления СК РФ.

"35-летний житель Хасавюрта в понедельник, находясь во дворе своего дома, расположенного на улице 13-я линия поселка Садовый, в ходе возникшей ссоры с двумя мужчинами бросил в их сторону гранату. В результате взрыва одному потерпевшему причинены множественные раны туловища и конечностей, он госпитализирован. Второй потерпевший успел укрыться за бетонным забором и каких-либо телесных повреждений не получил", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.