В ГИББД назвали причину аварии на Новощукинской улице в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Водитель Nissan не уступила дорогу Chevrolet, в результате чего произошло ДТП на Новощукинской улице. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Столичная Госавтоинспекция подтверждает факт ДТП по адресу: Новощукинская улица, дом 6, где в 11:00 легковой автомобиль Nissan в результате резкого маневра столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего японскую легковушку отбросило на трамвайные пути", - сказали в управлении.

В результате проверки в отношении женщины, находившейся за рулем Nissan, составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.14 (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения).

Ранее сообщалось, что на Новощукинской улице из-за ДТП на путях задерживались трамваи № 10, 15, 21, 28, 30, 31 в сторону Таллинской улицы и проспекта Маршала Жукова. Маршруты были временно изменены. В данный момент движение трамваев восстановлено.