Останки двух человек так и не были найдены после катастрофы рейса MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 8 июня. /ТАСС/. Останки двух из 298 человек так и не были обнаружены после крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в нидерландском судебном комплексе "Схипхол" по катастрофе рейса MH17 председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

"В общей сложности были установлены личности 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения, - отметил он. - В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны. Данное расследование показало, что указанные люди находились на борту рейса MH17, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом "Схипхол" и содержали снимки, сделанные в аэропорту".

"Более того, посадочные талоны обоих людей находились в распоряжении аэропортовых служб, и оба были зарегистрированы как севшие на самолет, - добавил Стейнхёйс. - Это значит, что они находились на борту".

По словам судьи, все останки были доставлены в Нидерланды и исследованы на наличие посторонних предметов с помощью специального оборудования. В общей сложности такие посторонние объекты были обнаружены в телах 61 пассажира. Однако по большей части они не имели отношение к взрыву и представляли собой импланты, кольца, а также другие подобные посторонние предметы. "В телах 28 жертв были обнаружены объекты, которые имели отношение к взрыву", - сказал он. Кроме того, согласно стандартной процедуре, было проведено вскрытие тел членов экипажа, в которых также были обнаружены посторонние предметы, которые были приобщены к делу, заметил судья.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.