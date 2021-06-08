СК установил причастность двух напавших на новосибирских полицейских к иным преступлениям

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет установил причастность двух обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о происшествии в Новосибирской области [где при задержании нарушителя полицейский случайно выстрелил ему в голову] получены данные о причастности обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа", - сказала она.