Под Волгоградом неизвестный обстрелял из пневматики двух подростков

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. В Волгоградской области неизвестный мужчина обстрелял двух подростков, предположительно из пневматического оружия, и скрылся. Дети получили не угрожающие жизни ранения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"8 июня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по Волжскому поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский города Волжский неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся. Угрозы жизни ранения не представляют", - сказали в пресс-службе.

Ранее в администрации области ТАСС сообщили, что два школьника в городе Волжский получили травмы в результате выстрелов из неустановленного оружия возле школы, угрозы их жизни нет.

"Поступил вызов от завуча школы №15 в поселке Краснооктябрьский в Волжском. Двое мальчиков 2005 и 2006 г. р. в результате выстрелов на улице из неустановленного оружия получили синяки и ссадины, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия", - сказал собеседник.

На место были направлены две бригады скорой помощи, подростки доставлены в травмпункт. Их состояние не вызывает опасения. "У одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья", - уточнил представитель властей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волжского, в школе работает пришкольный лагерь, там находятся 25 детей. Их родителям сообщили об инциденте. "Вообще лагерь работает с 08:00 до 14:00, детей отдают только в руки родителям, самостоятельно не отпускают", - уточнили в пресс-службе.

В связи с ЧП в образовательных учреждениях Волжского и ближайших населенных пунктов усилены меры безопасности . Учреждения предупреждены об инциденте, детей завели с прогулок в детские сады.

О проверках прокуратуры и СК

Прокуратура региона проводит проверку по факту произошедшего. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Доследственную проверку по факту инцидента организовало также следственное управление СК России по области. "На месте происшествия работают следователи территориального отдела, следователи-криминалисты областного управления ведомства, а также оперативные сотрудники ГУ МВД России по области. Принимаются меры к установлению неизвестного лица, причинившего повреждения подросткам. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе ведомства.