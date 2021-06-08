Житель Челябинска, убивший заступившегося за девушку подростка, получил 14 лет колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал местного жителя виновным в том, что он в феврале 2020 года ранил ножом заступившихся за девушку двух подростков, один из которых позднее умер. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет, сообщила журналистам во вторник пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области.

"28-летний местный житель признан виновным по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух лиц"). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

22 февраля 2020 года со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ сообщалось, что инцидент произошел недалеко от одного из домов Центрального района Челябинска. По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры нанес ножевые ранения двум 17-летним подросткам, которые заступились за девушку, находившуюся в их компании. Раны, полученные одним из подростков, оказались смертельными, второго потерпевшего медицинские работники смогли спасти.