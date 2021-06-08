СК возбудил уголовное дело после сообщений о нарушениях в детском лагере в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в детском лагере "Мечта" в Ленинградской области за детьми не присматривают воспитатели, а также их бьют, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). По данным следствия, сотрудниками детского оздоровительного лагеря "Мечта", расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, ненадлежащим образом организованы услуги по детскому оздоровительному отдыху", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, начальник областного следственного управления Сергей Сазин провел прием родителей детей, которые ранее сообщили в СМИ о нарушениях. Прокуратура Ленинградской области также организовала проверку в лагере после публикаций о том, что в отношении детей совершаются противоправные действия.

Ранее издание "Фонтанка" со ссылкой на родителей и их публикации в соцсетях сообщило о том, что в лагере нет вожатых и воспитателей, одного ребенка якобы били головой об стену, а другой ходил по лагерю без одежды. Родители также массово забирают детей из учреждения.

В настоящее время СК также проводит обыски в коммерческих фирмах, которые организовали отдых детей в данном лагере.