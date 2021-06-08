В Курской области девочка погибла при падении с конструкций на заброшенном заводе

ТАСС, 8 июня. Семилетняя девочка в Железногорске Курской области погибла, упав с конструкций заброшенного завода. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В Железногорске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность повлекшая по неосторожности смерть человека"", - сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел 7 июня на территории бывшего завода ОАО "Кристалл". Девочка со старшим братом и еще двумя детьми гуляла по заброшенному зданию. Ребенок не удержался и упал с высоты 26 метров. От полученных травм девочка скончалась на месте.

В пресс-службе сообщили, что по предварительным данным, погибшая из благополучной семьи.